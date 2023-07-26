Live
  • Ср 26.07.2023
    • Харків
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.4
    • 🟢

Фельдшерка на Харківщині лікувала окупантів, а своїм відмовляла, її судитимуть

Суспільство 09:53   26.07.2023
Оксана Горун
Фельдшерка на Харківщині лікувала окупантів, а своїм відмовляла, її судитимуть

Фельдшерка з села Веселе Ізюмського району була ідейною прихильницею “русского мира”, повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, фельдшерка села Веселе Ізюмського району, маючи проросійські погляди та активно підтримуючи дії держави-агресорки, добровільно надала приміщення амбулаторії для розміщення російських військовослужбовців. Аби окупанти почували себе комфортно, жінка організувала для них харчування і безкоштовно надавала їм необхідні лікарські засоби. При цьому місцевим мешканцям колаборантка у наданні медичної допомоги відмовляла, а необхідні їм ліки, наявні в амбулаторії, пропонувала купувати у неї“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Крім того, жінка ще й “здавала” загарбникам проукраїнськи налаштованих земляків. За таку “віддану службу” окупанти дозволили жінці перетворити приміщення амбулаторії на магазин, в якому вона продавала ліки, продукти та алкоголь.

Окупантам віддали амбулаторію на Харківщині

Читайте також: “Директорці ліцею” на Харківщині повідомили про підозру в колабораціонізмі

Зараз “фельдшерка-бізнесвумен” – під вартою. Її звинувачують у колабораціонізмі та судитимуть у Балаклії.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У ворога є тактичні просування на Куп’янському напрямку – Згурець
У ворога є тактичні просування на Куп’янському напрямку – Згурець
26.07.2023, 10:21
Фельдшерка на Харківщині лікувала окупантів, а своїм відмовляла, її судитимуть
Фельдшерка на Харківщині лікувала окупантів, а своїм відмовляла, її судитимуть
26.07.2023, 09:53
Буде вибух: на Харківщині працюють сапери
Буде вибух: на Харківщині працюють сапери
26.07.2023, 11:01
На Куп’янському напрямку армія РФ ввела в бій головні сили – Машовець
На Куп’янському напрямку армія РФ ввела в бій головні сили – Машовець
26.07.2023, 08:47
СБУ та ДБР прийшли до нардепа Арістова, що відпочив на Мальдівах під час війни
СБУ та ДБР прийшли до нардепа Арістова, що відпочив на Мальдівах під час війни
26.07.2023, 10:48
Заяви МО РФ про наступ на Куп’янському напрямку перебільшено – ISW
Заяви МО РФ про наступ на Куп’янському напрямку перебільшено – ISW
26.07.2023, 09:40

Новини за темою:

09:53
Фельдшерка на Харківщині лікувала окупантів, а своїм відмовляла, її судитимуть
09:08
Прокуратура показала, що прилетіло по Первомайськиму на Харківщині (фото)
19:45
Ворог обстріляв Куп’янщину: пошкоджено будинки, горів ліс – прокуратура (фото)
15:31
На Харківщині викрили трьох зрадників, які налагодили бізнес з ворогом
13:32
Корова підірвалася на міні в Харківській області

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Фельдшерка на Харківщині лікувала окупантів, а своїм відмовляла, її судитимуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 09:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фельдшерка з села Веселе Ізюмського району була ідейною прихильницею “русского мира”, повідомили в прокуратурі".