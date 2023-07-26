Фельдшерка на Харківщині лікувала окупантів, а своїм відмовляла, її судитимуть

Фельдшерка з села Веселе Ізюмського району була ідейною прихильницею “русского мира”, повідомили в прокуратурі.

“За даними слідства, фельдшерка села Веселе Ізюмського району, маючи проросійські погляди та активно підтримуючи дії держави-агресорки, добровільно надала приміщення амбулаторії для розміщення російських військовослужбовців. Аби окупанти почували себе комфортно, жінка організувала для них харчування і безкоштовно надавала їм необхідні лікарські засоби. При цьому місцевим мешканцям колаборантка у наданні медичної допомоги відмовляла, а необхідні їм ліки, наявні в амбулаторії, пропонувала купувати у неї“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Крім того, жінка ще й “здавала” загарбникам проукраїнськи налаштованих земляків. За таку “віддану службу” окупанти дозволили жінці перетворити приміщення амбулаторії на магазин, в якому вона продавала ліки, продукти та алкоголь.

Зараз “фельдшерка-бізнесвумен” – під вартою. Її звинувачують у колабораціонізмі та судитимуть у Балаклії.