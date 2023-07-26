Ночью харьковская 92 ОМБр ликвидировала танк врага за 2,2 млн долларов (видео)
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«Повелители беспилотников» 92 ОМБр лишили оккупантов очередного Т-80 на Луганщине.
«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ночью ликвидировала танк оккупантов дроном. Это уже второй танк противника, который мы ликвидируем за счет дронов и боеприпасов, купленных на средства вашей поддержки», — написал командир роты Юрий Федоренко.
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Он подчеркнул, что дрон за $500 и боеприпас за 3000 гривен уничтожили танк стоимостью $2,2 млн.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 08:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Повелители беспилотников» 92 ОМБр лишили оккупантов очередного Т-80 на Луганщине".