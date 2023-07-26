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Вночі харківська 92 ОМБр ліквідувала танк ворога за 2,2 млн доларів (відео)

Події 08:09   26.07.2023
Оксана Горун
Вночі харківська 92 ОМБр ліквідувала танк ворога за 2,2 млн доларів (відео)

“Володарі безпілотників” 92 ОМБр позбавили окупантів чергового Т-80 на Луганщині.

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вночі ліквідувала танк окупантів дроном. Це вже другий поспіль танк противника, який ми ліквідуємо за рахунок дронів та боєприпасів, куплених на кошти вашої підтримки”, – повідомив командир роти Юрій Федоренко.

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Він наголосив, що дрон за $500 та боєприпас за 3000 гривень знищили танк вартістю $2,2 млн.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 08:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Володарі безпілотників” 92 ОМБр позбавили окупантів чергового Т-80 на Луганщині".