Один к одному – соотношение сил ВСУ и армии рф на линии фронта в Украине
Соотношение сил Украины и рф на фронте оценил глава штаба планирования Бундесвера бригадный генерал Кристиан Фройдинг, пишет BILD
Бригадный генерал Кристиан Фройдинг координирует военную помощь Германии Украине.
«Достаточно посмотреть на карту, там у нас соотношение сил примерно 1:1. И готовившаяся (россиянами – прим. ред.) 9 месяцев оборона с мощными укреплениями на местности и сделанными за полгода минными заграждениями. Такова реальность», — сказал военачальник.
По его словам, ВСУ сейчас ведут тяжелейшие бои по всей линии фронта. Для успешного прорыва им нужно создать серьёзный перевес в силах в одной конкретной точке в конкретное время.
«Этим же объясняется, почему украинцы очень осмотрительно, на ощупь, если говорить не по-военному, подходят к поиску этих точек. Это достаточно сложно», — добавил генерал.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 17:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соотношение сил Украины и рф на фронте оценил глава штаба планирования Бундесвера бригадный генерал Кристиан Фройдинг, пишет BILD".