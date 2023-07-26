Один к одному – соотношение сил ВСУ и армии рф на линии фронта в Украине

Соотношение сил Украины и рф на фронте оценил глава штаба планирования Бундесвера бригадный генерал Кристиан Фройдинг, пишет BILD

Бригадный генерал Кристиан Фройдинг координирует военную помощь Германии Украине.

«Достаточно посмотреть на карту, там у нас соотношение сил примерно 1:1. И готовившаяся (россиянами – прим. ред.) 9 месяцев оборона с мощными укреплениями на местности и сделанными за полгода минными заграждениями. Такова реальность», — сказал военачальник.

По его словам, ВСУ сейчас ведут тяжелейшие бои по всей линии фронта. Для успешного прорыва им нужно создать серьёзный перевес в силах в одной конкретной точке в конкретное время.

«Этим же объясняется, почему украинцы очень осмотрительно, на ощупь, если говорить не по-военному, подходят к поиску этих точек. Это достаточно сложно», — добавил генерал.