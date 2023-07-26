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Один до одного – співвідношення сил ЗСУ та армії рф на лінії фронту в Україні

Суспільство 17:08   26.07.2023
Оксана Якушко
Один до одного – співвідношення сил ЗСУ та армії рф на лінії фронту в Україні

Співвідношення сил України та рф на фронті оцінив голова штабу планування Бундесверу бригадний генерал Крістіан Фройдінг, пише BILD .

Бригадний генерал Крістіан Фройдінг координує військову допомогу Німеччини Україні.

«Досить подивитися на карту, там у нас співвідношення сил приблизно 1:1. І підготовка протягом 9 місяців оборони (з боку армії рф – прим. ред.)  з потужними укріпленнями на місцевості і зробленими за півроку мінними загородженнями. Такою є реальність», — сказав воєначальник.

За його словами, ЗСУ зараз ведуть найважчі бої по всій лінії фронту. Для успішного прориву їм потрібно створити серйозну перевагу в силі в одній точці в конкретний час.

«Цим же пояснюється, чому українці дуже обачно, навпомацки, якщо говорити не по-воєнному, підходять до пошуку цих точок. Це досить складно», – додав генерал.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співвідношення сил України та рф на фронті оцінив голова штабу планування Бундесверу бригадний генерал Крістіан Фройдінг, пише BILD .".