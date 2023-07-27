Решил прогуляться: пропавшего ребенка из Хорошево нашли военные в Харькове

Мальчика 2012 года рождения, который 26 июля ушел из дома, нашли на блок-посту в Харькове.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, вчера в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Хорошево ушел из дома мальчик.

Ночью ребенка обнаружили военные на блок-посту и сообщили полицейским. Установлено, что мальчик пешком решил прогуляться в Харьков.

Полицейские вернули ребенка домой. С родителями и мальчиком провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.