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Решил прогуляться: пропавшего ребенка из Хорошево нашли военные в Харькове

Общество 11:15   27.07.2023
Виктория Яковенко
Решил прогуляться: пропавшего ребенка из Хорошево нашли военные в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

Мальчика 2012 года рождения, который 26 июля ушел из дома, нашли на блок-посту в Харькове.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, вчера в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Хорошево ушел из дома мальчик.

Ночью ребенка обнаружили военные на блок-посту и сообщили полицейским. Установлено, что мальчик пешком решил прогуляться в Харьков.

Полицейские вернули ребенка домой. С родителями и мальчиком провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

Читайте также: Ушел из дому: под Харьковом разыскивают мальчика

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 11:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мальчика 2012 года рождения, который 26 июля ушел из дома, нашли на блок-посту в Харькове.".