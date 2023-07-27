Решил прогуляться: пропавшего ребенка из Хорошево нашли военные в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
Мальчика 2012 года рождения, который 26 июля ушел из дома, нашли на блок-посту в Харькове.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, вчера в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Хорошево ушел из дома мальчик.
Ночью ребенка обнаружили военные на блок-посту и сообщили полицейским. Установлено, что мальчик пешком решил прогуляться в Харьков.
Полицейские вернули ребенка домой. С родителями и мальчиком провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мальчика 2012 года рождения, который 26 июля ушел из дома, нашли на блок-посту в Харькове.".