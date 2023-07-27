Вирішив прогулятися: зниклу дитину з Хорошевого знайшли військові у Харкові

Хлопчика 2012 року народження, який 26 липня пішов з дому, відшукали на блок-посту у Харкові.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вчора до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в селищі Хорошево пішов з дому хлопчик.

Вночі дитину виявили військові на блок-посту та сповістили поліцейських. Встановлено, що хлопчик пішки вирішив прогулятись у напрямку Харкова.

Поліцейські повернули хлопця додому. З батьками та дитиною провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.