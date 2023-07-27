Live
  • Чт 27.07.2023
    • Харків
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.46
    • 🟢

Вирішив прогулятися: зниклу дитину з Хорошевого знайшли військові у Харкові

Суспільство 11:15   27.07.2023
Вікторія Яковенко
Вирішив прогулятися: зниклу дитину з Хорошевого знайшли військові у Харкові Фото: ГУНП в Харківській області

Хлопчика 2012 року народження, який 26 липня пішов з дому, відшукали на блок-посту у Харкові.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вчора до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в селищі Хорошево пішов з дому хлопчик.

Вночі дитину виявили військові на блок-посту та сповістили поліцейських. Встановлено, що хлопчик пішки вирішив прогулятись у напрямку Харкова.

Поліцейські повернули хлопця додому. З батьками та дитиною провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Читайте також: Пішов із дому: під Харковом розшукують хлопчика

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Машовець – про Куп’янський напрямок: “Командування РФ помилилося”
Машовець – про Куп’янський напрямок: “Командування РФ помилилося”
27.07.2023, 09:04
Готував повітряну атаку РФ на Харків: СБУ затримала агента ворожої розвідки
Готував повітряну атаку РФ на Харків: СБУ затримала агента ворожої розвідки
27.07.2023, 10:45
Вирішив прогулятися: зниклу дитину з Хорошевого знайшли військові у Харкові
Вирішив прогулятися: зниклу дитину з Хорошевого знайшли військові у Харкові
27.07.2023, 11:15
Сьогодні 27 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 липня: яке свято та день в історії
27.07.2023, 06:00
Наслідки удару авіабомбою по Харківщині: фото прокуратури
Наслідки удару авіабомбою по Харківщині: фото прокуратури
27.07.2023, 10:30
Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання й озеленення в Харкові
Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання й озеленення в Харкові
27.07.2023, 09:38

Новини за темою:

23:07
Біля будівлі ХОВА кладуть граніт замість асфальту, розбитого ударами РФ (фото)
22:34
Безплатний прихисток для евакуйованих маломобільних людей обладнали в Харкові
22:11
Пішов із дому: під Харковом розшукують хлопчика
21:31
Квітів не буде: міськрада Харкова в один день оголосила і скасувала тендер
20:19
Рух частиною вулиці Отакара Яроша в Харкові не відкриють до кінця літа

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вирішив прогулятися: зниклу дитину з Хорошевого знайшли військові у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 11:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хлопчика 2012 року народження, який 26 липня пішов з дому, відшукали на блок-посту у Харкові.".