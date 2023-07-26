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Пішов із дому: під Харковом розшукують хлопчика

Суспільство 22:11   26.07.2023
Олена Нагорна
Пішов із дому: під Харковом розшукують хлопчика

Правоохоронці розшукують Савелія Плаксія 2012 року народження, який сьогодні, 26 липня, пішов із дому у селищі Хорошеве Харківського району та не повернувся.

Зріст хлопчика – 145 см, він має худорляву статуру, світле волосся і блакитні очі, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Савелій був одягнений у чорні короткі шорти, чорну футболку та темно-сині капці.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про розшукуваного, просять повідомляти за телефонами: 102, 0507282081, 0661736937 або іншим зручним способом.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 22:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукують Савелія Плаксія 2012 року народження, який сьогодні, 26 липня, пішов із дому у селищі Хорошеве Харківського району та не повернувся.".