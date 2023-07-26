Ушел из дому: под Харьковом разыскивают мальчика

Правоохранители разыскивают Савелия Плаксия 2012 года рождения, который сегодня, 26 июля, ушел из дому в поселке Хорошево Харьковского района и не вернулся.

Рост мальчика — 145 см, у него худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Савелий был одет в черные короткие шорты, черную футболку и темно-синие тапочки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о разыскиваемом, просят сообщать по телефонам: 102, 0507282081, 0661736937 или другим удобным способом.