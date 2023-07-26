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Ушел из дому: под Харьковом разыскивают мальчика

Общество 22:11   26.07.2023
Елена Нагорная
Ушел из дому: под Харьковом разыскивают мальчика Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Правоохранители разыскивают Савелия Плаксия 2012 года рождения, который сегодня, 26 июля, ушел из дому в поселке Хорошево Харьковского района и не вернулся.

Рост мальчика — 145 см, у него худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Савелий был одет в черные короткие шорты, черную футболку и темно-синие тапочки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о разыскиваемом, просят сообщать по телефонам: 102, 0507282081, 0661736937 или другим удобным способом.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 22:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскивают Савелия Плаксия 2012 года рождения, который сегодня, 26 июля, ушел из дому в поселке Хорошево Харьковского района и не вернулся.".