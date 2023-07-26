Ушел из дому: под Харьковом разыскивают мальчика
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Правоохранители разыскивают Савелия Плаксия 2012 года рождения, который сегодня, 26 июля, ушел из дому в поселке Хорошево Харьковского района и не вернулся.
Рост мальчика — 145 см, у него худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Савелий был одет в черные короткие шорты, черную футболку и темно-синие тапочки.
Всех, у кого есть какая-либо информация о разыскиваемом, просят сообщать по телефонам: 102, 0507282081, 0661736937 или другим удобным способом.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 22:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскивают Савелия Плаксия 2012 года рождения, который сегодня, 26 июля, ушел из дому в поселке Хорошево Харьковского района и не вернулся.".