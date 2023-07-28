На улице Сумской продолжают перекладывать водовод
Бригады комплекса «Харьковводоснабжения» продолжают перекладывать технически изношенный участок трубопровода на улице Сумской.
На первом этапе рабочие заменили 300 м и переведут еще 260 м, рассказали в Харьковском горсовете со ссылкой на заместителя директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николая Заваду.
«Второй этап работ продолжаем по той же технологии – методом горизонтально направленного бурения. Он экономически выгоден, позволяет выполнить работы оперативно, не предусматривает значительные земляные работы, помогает избежать перекрытия и разрушения проезжей части. Работы планируем закончить в середине августа. В то же время, восстанавливаем смотровые колодцы, устанавливаем запорную арматуру и пожарные гидранты», — отметил Николай Завада.
По его словам, этот трубопровод несколько раз попадал под обстрелы, что и повлекло за собой его аварийное состояние.
Николай Завада сообщил, что бригады комплекса с начала года уже заменили 8,7 км из запланированных 10 км внешних сетей.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 15:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады комплекса «Харьковводоснабжения» продолжают перекладывать технически изношенный участок трубопровода на улице Сумской.".