На улице Сумской продолжают перекладывать водовод

Бригады комплекса «Харьковводоснабжения» продолжают перекладывать технически изношенный участок трубопровода на улице Сумской.

На первом этапе рабочие заменили 300 м и переведут еще 260 м, рассказали в Харьковском горсовете со ссылкой на заместителя директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николая Заваду.

«Второй этап работ продолжаем по той же технологии – методом горизонтально направленного бурения. Он экономически выгоден, позволяет выполнить работы оперативно, не предусматривает значительные земляные работы, помогает избежать перекрытия и разрушения проезжей части. Работы планируем закончить в середине августа. В то же время, восстанавливаем смотровые колодцы, устанавливаем запорную арматуру и пожарные гидранты», — отметил Николай Завада.

По его словам, этот трубопровод несколько раз попадал под обстрелы, что и повлекло за собой его аварийное состояние.

Николай Завада сообщил, что бригады комплекса с начала года уже заменили 8,7 км из запланированных 10 км внешних сетей.