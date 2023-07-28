На вулиці Сумській продовжують перекладати водовід
Бригади комплексу «Харківводопостачання» продовжують перекладати технічно зношену ділянку трубопроводу на вулиці Сумській.
На першому етапі робітники замінили 300 м та перекладуть ще 260 м, розповіли в Харківській міськраді з посиланням на заступника директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Миколу Заваду.
«Другий етап робіт продовжуємо за тією ж технологією – методом горизонтально спрямованого буріння. Він економічно вигідний, дозволяє виконати роботи оперативно, не передбачає значних земляних робіт, допомагає уникнути перекриття та руйнування проїжджої частини. Роботи плануємо закінчити в середині серпня. Водночас відновлюємо оглядові колодязі, встановлюємо запірну арматуру та пожежні гідранти», – зазначив Микола Завада.
За його словами, цей трубопровід кілька разів потрапляв під обстріли, що й спричинило його аварійний стан.
Микола Завада повідомив, що бригади комплексу з початку року вже замінили 8,7 км із запланованих 10 км зовнішніх мереж.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 15:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади комплексу «Харківводопостачання» продовжують перекладати технічно зношену ділянку трубопроводу на вулиці Сумській.".