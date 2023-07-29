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85% деоккупированных населенных пунктов Харьковщины со светом — Синегубов

Общество 19:30   29.07.2023
Виктория Яковенко
85% деоккупированных населенных пунктов Харьковщины со светом — Синегубов

В Харьковской области остаются обесточенными 82 населенных пункта. В основном это села и поселки, которые находятся на границе с РФ.

В то же время в области энергетики запитали 85% деоккупированных населенных пунктов. Об этом во время сессии Харьковского областного совета сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Конечно, это зависит напрямую от разминирования. Эта работа у нас, соответственно, продолжается», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что готовятся и к отопительному сезону.

«Мы максимум должны восстановить все, что было уничтожено врагом в прошлом году и в начале этого года», — добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 19:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области остаются обесточенными 82 населенных пункта. В основном это села и поселки, которые находятся на границе с РФ.".