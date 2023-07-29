85% деоккупированных населенных пунктов Харьковщины со светом — Синегубов

В Харьковской области остаются обесточенными 82 населенных пункта. В основном это села и поселки, которые находятся на границе с РФ.

В то же время в области энергетики запитали 85% деоккупированных населенных пунктов. Об этом во время сессии Харьковского областного совета сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Конечно, это зависит напрямую от разминирования. Эта работа у нас, соответственно, продолжается», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что готовятся и к отопительному сезону.

«Мы максимум должны восстановить все, что было уничтожено врагом в прошлом году и в начале этого года», — добавил глава ХОВА.