85% деоккупированных населенных пунктов Харьковщины со светом — Синегубов
В Харьковской области остаются обесточенными 82 населенных пункта. В основном это села и поселки, которые находятся на границе с РФ.
В то же время в области энергетики запитали 85% деоккупированных населенных пунктов. Об этом во время сессии Харьковского областного совета сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Конечно, это зависит напрямую от разминирования. Эта работа у нас, соответственно, продолжается», — отметил Синегубов.
Он также рассказал, что готовятся и к отопительному сезону.
«Мы максимум должны восстановить все, что было уничтожено врагом в прошлом году и в начале этого года», — добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 19:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области остаются обесточенными 82 населенных пункта. В основном это села и поселки, которые находятся на границе с РФ.".