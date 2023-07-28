На Харьковщине запитали село, где не было света почти полтора года (фото)

Энергетики вернули свет в село Придонецкое в Изюмском районе.

Это село было обесточенным с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Там немного потребителей, но кроме них теперь появилась возможность запитать и местное лесничество», – рассказал начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ.

Кроме того, сейчас специалисты пытаются возобновить электроснабжение в селах Заводы и Вернополье. Вернуть свет в эти населенные пункты планируют примерно через два месяца.