Live
  • Пт 28.07.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

На Харьковщине запитали село, где не было света почти полтора года (фото)

Общество 16:02   28.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине запитали село, где не было света почти полтора года (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики вернули свет в село Придонецкое в Изюмском районе.

Это село было обесточенным с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Там немного потребителей, но кроме них теперь появилась возможность запитать и местное лесничество», – рассказал начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ.

Кроме того, сейчас специалисты пытаются возобновить электроснабжение в селах Заводы и Вернополье. Вернуть свет в эти населенные пункты планируют примерно через два месяца.

01 02 03

05
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Читайте также: Обесточены населенные пункты Харьковщины из-за непогоды

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
27.07.2023, 09:04
Машовец — о достижениях ВСУ на юге Украины: успех не только в Старомайорском
Машовец — о достижениях ВСУ на юге Украины: успех не только в Старомайорском
28.07.2023, 07:52
Харьковщина ждет полмиллиарда гривен: на что они пойдут, рассказал Синегубов
Харьковщина ждет полмиллиарда гривен: на что они пойдут, рассказал Синегубов
28.07.2023, 16:33
ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
27.07.2023, 21:51
В Харькове временно закрыли станцию метро
В Харькове временно закрыли станцию метро
27.07.2023, 12:45
Ограбил 15-летнюю девушку: на Харьковщине задержали бандита
Ограбил 15-летнюю девушку: на Харьковщине задержали бандита
28.07.2023, 10:59

Новости по теме:

15:22
На Харьковщине пьяный водитель ночью украл с АЗС бутылки с пивом
14:19
Остатки ракет, «Шахедов» и мины: что находят изюмчане у себя во дворе (видео)
13:10
«Закладки» и заказы через чат-бот: на Харьковщине поймали наркоторговцев
12:05
Удар авиабомбами по Купянщине: в прокуратуре показали последствия (фото)
11:45
Гамлет Зиньковский разрисовал разбитые здания в Изюме (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине запитали село, где не было света почти полтора года (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики вернули свет в село Придонецкое в Изюмском районе.".