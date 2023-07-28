На Харьковщине запитали село, где не было света почти полтора года (фото)
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики вернули свет в село Придонецкое в Изюмском районе.
Это село было обесточенным с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Там немного потребителей, но кроме них теперь появилась возможность запитать и местное лесничество», – рассказал начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ.
Кроме того, сейчас специалисты пытаются возобновить электроснабжение в селах Заводы и Вернополье. Вернуть свет в эти населенные пункты планируют примерно через два месяца.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 16:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики вернули свет в село Придонецкое в Изюмском районе.".