Обесточены населенные пункты Харьковщины из-за непогоды

Энергетики восстанавливают электроснабжение в нескольких районах Харьковщины после грозы. В основном линии электропередач пострадали от падения веток, сообщили в «Харьковоблэнерго».

По информации пресс-службы АО «Харьковоблэнерго», из-за ливней и сильных порывов ветра частично обесточены населенные пункты в зонах обслуживания Золочевского, Дергачевского, Первомайского, Мерефянского и Змиевского районов электросетей. Так, без света Покотиловка, Сыряки, Соколово и Высочиновке. На утро 28 июля электричества нет у примерно 3000 потребителей.

«Основная причина прекращения электроснабжения — падение веток и деревьев на электрические провода. Ремонтные работы продолжаются, поэтому могут быть применены дополнительные отключения, чтобы обеспечить их проведение», — предупредили в облэнерго.

Восстановить свет обещают до конца дня. Энергетики также предупредили об опасности оборванных проводов.

«В случае падения на землю находящегося под напряжением провода происходит растекание токов замыкания. На открытой местности токи растекаются в радиусе восьми метров от точек соприкосновения провода и земли. Если человек попадает в радиус действия токов замыкания, он попадает под так называемое шаговое напряжение», — отметили в облэнерго.

Энергетики советуют обходить подобные зоны «гусиным шагом» — то есть соединив ноги вместе, перемещаться мелкими скользящими шагами. Также рядом с оборванными проводами нельзя опираться на посторонние предметы или на землю, а также касаться других людей.

Об аварийной ситуации можно сообщить в облэнерго по круглосуточным телефонам колл-центра: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.