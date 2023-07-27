Гроза, град, местами шквалы. Завтра в Харькове и области ожидают непогоду
Об опасных метеорологических явлениях 28 июля в Харькове и области предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
«В течение суток 28 июля по области и городу ожидается дождь, местами сильный. Гроза, град и шквал 15-20 м/с», — отметили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
(И уровень опасности, желтый 🟡, местами ІІ уровень опасности, оранжевый 🟠).
Читайте также: Терехов прокомментировал отмену тендеров на уборку и озеленение в Харькове
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Гроза, град, местами шквалы. Завтра в Харькове и области ожидают непогоду»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 17:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях 28 июля в Харькове и области предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".