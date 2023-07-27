Гроза, град, местами шквалы. Завтра в Харькове и области ожидают непогоду

Об опасных метеорологических явлениях 28 июля в Харькове и области предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«В течение суток 28 июля по области и городу ожидается дождь, местами сильный. Гроза, град и шквал 15-20 м/с», — отметили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

(И уровень опасности, желтый 🟡, местами ІІ уровень опасности, оранжевый 🟠).

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