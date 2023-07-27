Гроза, град, місцями шквали. Завтра у Харкові й області очікують негоду

Про небезпечні метеорологічні явища 28 липня у Харкові та області попередив Харківський регіональний центр гідрометеорології.

«Протягом доби 28 липня по області та місту очікується значний дощ, місцями сильний. Гроза, град та шквал 15 – 20 м/с», – зазначили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

(І рівень небезпечності, жовтий🟡, місцями ІІ рівень небезпечності, помаранчевий 🟠).