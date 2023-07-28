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Знеструмлено населені пункти Харківщини через негоду

Події 10:04   28.07.2023
Оксана Горун
Знеструмлено населені пункти Харківщини через негоду Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Енергетики відновлюють електропостачання у кількох районах Харківщини після грози. В основному лінії електропередач постраждали від падіння гілок, повідомили у “Харківобленерго”.

За інформацією пресслужби АТ “Харківобленерго”, через зливи та сильні пориви вітру частково знеструмлено населені пункти в зонах обслуговування Золочівського, Дергачівського, Первомайського, Мереф’янського та Зміївського районів електромереж. Так, без світла Покотилівка, Сиряки, Соколове та Височинівка. На ранок 28 липня електрики немає у приблизно 3000 споживачів.

“Основна причина припининення електропостачання – падіння гілок та дерев на електричні дроти. Ремонтні роботи тривають, тому можуть бути застосовані додаткові відключення, щоб забезпечити їх проведення”, – попередили в обленерго.

Відновити світло обіцяють до кінця дня. Енергетики також попередили про небезпеку обірваних дротів.

“У разі падіння на землю проводу, що перебуває під напругою, відбувається розтікання струмів замикання. На відкритій місцевості струми розтікаються в радіусі восьми метрів від точок дотику дроту і землі. Якщо людина потрапляє в радіус дії струмів замикання, то вона потрапляє під так звану крокову напругу”, – зазначили в обленерго.

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Енергетики радять обходити подібні зони “гусячим кроком” – тобто з’єднавши ноги разом, переміщатися дрібними кроками, що ковзають. Також поруч з обірваними проводами не можна спиратися на сторонні предмети чи землю, а також торкатися інших людей.

Про аварійну ситуацію можна повідомити обленерго за цілодобовими телефонами кол-центру: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 10:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновлюють електропостачання у кількох районах Харківщини після грози. В основному лінії електропередач постраждали від падіння гілок, повідомили у “Харківобленерго”".