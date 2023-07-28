На Харківщині заживили село, яке сиділо без світла майже півтора року (фото)
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетики повернули світло до села Придонецьке в Ізюмському районі.
Це село було знеструмлене з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомили в АТ «Харківобленерго».
«Там небагато споживачів, але окрім них тепер з’явилася можливість заживлення і місцевого лісництва», – розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.
Крім цього, зараз фахівці намагаються відновити електропостачання у селах Заводи та Вірнопілля. Повернути світло у ці населені пункти планують приблизно за два місяці.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 16:02;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики повернули світло до села Придонецьке в Ізюмському районі.".