На Харківщині заживили село, яке сиділо без світла майже півтора року (фото)

Енергетики повернули світло до села Придонецьке в Ізюмському районі.

Це село було знеструмлене з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Там небагато споживачів, але окрім них тепер з’явилася можливість заживлення і місцевого лісництва», – розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.

Крім цього, зараз фахівці намагаються відновити електропостачання у селах Заводи та Вірнопілля. Повернути світло у ці населені пункти планують приблизно за два місяці.

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