85% деокупованих населених пунктів Харківщини зі світлом – Синєгубов

82 населені пункти в Харківській області залишаються знеструмленими. В основному це села та селища, які знаходяться на кордоні з РФ.

Водночас в області енергетики заживили 85% деокупованих населених пунктів. Про це під час сесії Харківської обласної ради повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Звичайно – це залежить напряму від розмінування. Ця робота у нас відповідно триває», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що наразі готуються і до опалювального сезону.

«Ми максимум маємо відновити все, що було знищено ворогом у минулому році і на початку цього року», – додав голова ХОВА.