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85% деокупованих населених пунктів Харківщини зі світлом – Синєгубов

Суспільство 19:30   29.07.2023
Вікторія Яковенко
85% деокупованих населених пунктів Харківщини зі світлом – Синєгубов

82 населені пункти в Харківській області залишаються знеструмленими. В основному це села та селища, які знаходяться на кордоні з РФ.

Водночас в області енергетики заживили 85% деокупованих населених пунктів. Про це під час сесії Харківської обласної ради повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Звичайно – це залежить напряму від розмінування. Ця робота у нас відповідно триває», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що наразі готуються і до опалювального сезону.

«Ми максимум маємо відновити все, що було знищено ворогом у минулому році і на початку цього року», – додав голова ХОВА.

Читайте також: На Харківщині заживили село, яке сиділо без світла майже півтора року (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 19:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "82 населені пункти в Харківській області залишаються знеструмленими. В основному це села та селища, які знаходяться на кордоні з РФ.".