85% деокупованих населених пунктів Харківщини зі світлом – Синєгубов
82 населені пункти в Харківській області залишаються знеструмленими. В основному це села та селища, які знаходяться на кордоні з РФ.
Водночас в області енергетики заживили 85% деокупованих населених пунктів. Про це під час сесії Харківської обласної ради повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Звичайно – це залежить напряму від розмінування. Ця робота у нас відповідно триває», – зазначив Синєгубов.
Він також розповів, що наразі готуються і до опалювального сезону.
«Ми максимум маємо відновити все, що було знищено ворогом у минулому році і на початку цього року», – додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 19:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "82 населені пункти в Харківській області залишаються знеструмленими. В основному це села та селища, які знаходяться на кордоні з РФ.".