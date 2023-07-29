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В Харькове горел дом, который в прошлом году разрушили россияне (фото)

Происшествия 17:37   29.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове горел дом, который в прошлом году разрушили россияне (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели потушили пожар в двухэтажном доме на площади Небесной Сотни, который в прошлом году разрушила армия РФ.

Сообщения о пожаре спасатели получили в 15:27, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«По прибытию было установлено, что в разрушенном здании горел мусор и остатки строительных конструкций на площади 30 кв. Возгорание ликвидировали в 16:17», — отметили в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 17:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели потушили пожар в двухэтажном доме на площади Небесной Сотни, который в прошлом году разрушила армия РФ.".