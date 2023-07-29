В Харькове горел дом, который в прошлом году разрушили россияне (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Спасатели потушили пожар в двухэтажном доме на площади Небесной Сотни, который в прошлом году разрушила армия РФ.
Сообщения о пожаре спасатели получили в 15:27, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«По прибытию было установлено, что в разрушенном здании горел мусор и остатки строительных конструкций на площади 30 кв. Возгорание ликвидировали в 16:17», — отметили в ГСЧС.
Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 17:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели потушили пожар в двухэтажном доме на площади Небесной Сотни, который в прошлом году разрушила армия РФ.".