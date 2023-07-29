69-летний мужчина пострадал из-за пожара в его доме на Харьковщине

В селе Федоровка в Чугуевском районе Харьковской области в результате короткого замыкания электрической сети загорелся частный дом, пострадал 69-летний мужчина.

«Пожар произошел в 16:25 в его собственном доме в садовом кооперативе «Бригантина», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Мужчина получил ожоги верхних конечностей, плеч и спины, однако от госпитализации отказался, добавили спасатели. По их данным, дом горел почти на всей его площади в 150 кв.м.

Локализовали огонь 01:15, а полностью ликвидировали — в 20:45.

В течение суток пожары, произошедшие в результате вражеских обстрелов не зафиксированы, отметили в ГСЧС.