69-летний мужчина пострадал из-за пожара в его доме на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В селе Федоровка в Чугуевском районе Харьковской области в результате короткого замыкания электрической сети загорелся частный дом, пострадал 69-летний мужчина.
«Пожар произошел в 16:25 в его собственном доме в садовом кооперативе «Бригантина», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Мужчина получил ожоги верхних конечностей, плеч и спины, однако от госпитализации отказался, добавили спасатели. По их данным, дом горел почти на всей его площади в 150 кв.м.
Локализовали огонь 01:15, а полностью ликвидировали — в 20:45.
В течение суток пожары, произошедшие в результате вражеских обстрелов не зафиксированы, отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 08:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Федоровка в Чугуевском районе Харьковской области в результате короткого замыкания электрической сети загорелся частный дом, пострадал 69-летний мужчина.".