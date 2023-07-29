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69-річний чоловік постраждав через пожежу в його будинку на Харківщині

Події 08:20   29.07.2023
Вікторія Яковенко
69-річний чоловік постраждав через пожежу в його будинку на Харківщині Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У селі Федорівка в Чугуївському районі на Харківщині внаслідок короткого замкнення електричної мережі загорівся приватний будинок, постраждав 69-річний чоловік.

«Пожежа сталася о 16:25 у його власній оселі в садовому кооперативі «Бригантина», – повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Чоловік отримав опіки верхніх кінцівок, плечей та спини, проте від госпіталізації відмовився, додали рятувальники. За їхніми даними, будинок горів майже на всій його площі у 150 кв.м.

Локалізували вогонь 0 17:15, а повністю ліквідували – о 20:45.

Протягом доби пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано, зазначили в ДСНС.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 08:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Федорівка в Чугуївському районі на Харківщині внаслідок короткого замкнення електричної мережі загорівся приватний будинок, постраждав 69-річний чоловік.".