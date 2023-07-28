Залишки ракет, «Шахедів» і міни: знахідки ізюмчан на власному подвір’ї (відео)

На Харківщині триває розмінування: рятувальники показали свою роботу в Ізюмському районі, де наразі обстежують території ЛЕП та виконують заявки від місцевих жителів.

Відео роботи саперів опублікували у ГУ ДСНС в Харківській області.

«На даний момент перебуваємо в селі Довгеньке, виконуємо заявку від населення, які виявили вибухонебезпечні предмети другої категорії та знищуємо їх», – повідомив начальник відділення групи піротехнічних робіт АРЗ у Дніпропетровській області Даніїл Липка.

Місцевий мешканець Валерій розповів, що на власному подвір’ї знайшов дуже багато вибухобезпечних предметів.

«Загалом зустрічаються такі боєприпаси як бойові частини від ракет залпового вогню, «Шахедів» та протипіхотні міни», – додали рятувальники.

Загалом 27 квітня сапери обстежили близько 10 приватних будинків, присадибних ділянок та дач.