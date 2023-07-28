Остатки ракет, «Шахедов» и мины: что находят изюмчане у себя во дворе (видео)

На Харьковщине продолжается разминирование: спасатели показали свою работу в Изюмском районе, где обследуют территории ЛЭП и выполняют заявки от местных жителей.

Видео работы саперов опубликовали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«На данный момент находимся в селе Долгенькое, выполняем заявку от населения, которые обнаружили взрывоопасные предметы второй категории и уничтожаем их», — сообщил начальник отделения группы пиротехнических работ АРЗ в Днепропетровской области Даниил Липка.

Местный житель Валерий рассказал, что на собственном дворе нашел очень много взрывоопасных предметов.

«В целом встречаются такие боеприпасы как боевые части от ракет залпового огня, «Шахедов» и противопехотные мины», — добавили спасатели.

Всего 27 апреля саперы обследовали в селе около 10 частных домов, приусадебных участков и дач.