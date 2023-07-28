Остатки ракет, «Шахедов» и мины: что находят изюмчане у себя во дворе (видео)
На Харьковщине продолжается разминирование: спасатели показали свою работу в Изюмском районе, где обследуют территории ЛЭП и выполняют заявки от местных жителей.
Видео работы саперов опубликовали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«На данный момент находимся в селе Долгенькое, выполняем заявку от населения, которые обнаружили взрывоопасные предметы второй категории и уничтожаем их», — сообщил начальник отделения группы пиротехнических работ АРЗ в Днепропетровской области Даниил Липка.
Местный житель Валерий рассказал, что на собственном дворе нашел очень много взрывоопасных предметов.
«В целом встречаются такие боеприпасы как боевые части от ракет залпового огня, «Шахедов» и противопехотные мины», — добавили спасатели.
Всего 27 апреля саперы обследовали в селе около 10 частных домов, приусадебных участков и дач.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается разминирование: спасатели показали свою работу в Изюмском районе, где обследуют территории ЛЭП и выполняют заявки от местных жителей.".