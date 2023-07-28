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Остатки ракет, «Шахедов» и мины: что находят изюмчане у себя во дворе (видео)

Общество 14:19   28.07.2023
Виктория Яковенко
Остатки ракет, «Шахедов» и мины: что находят изюмчане у себя во дворе (видео) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На Харьковщине продолжается разминирование: спасатели показали свою работу в Изюмском районе, где обследуют территории ЛЭП и выполняют заявки от местных жителей.

Видео работы саперов опубликовали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«На данный момент находимся в селе Долгенькое, выполняем заявку от населения, которые обнаружили взрывоопасные предметы второй категории и уничтожаем их», — сообщил начальник отделения группы пиротехнических работ АРЗ в Днепропетровской области Даниил Липка.

Местный житель Валерий рассказал, что на собственном дворе нашел очень много взрывоопасных предметов.

«В целом встречаются такие боеприпасы как боевые части от ракет залпового огня, «Шахедов» и противопехотные мины», — добавили спасатели.

Всего 27 апреля саперы обследовали в селе около 10 частных домов, приусадебных участков и дач.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 14:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается разминирование: спасатели показали свою работу в Изюмском районе, где обследуют территории ЛЭП и выполняют заявки от местных жителей.".