На Харьковщине под водой обезвредили полутонную авиабомбу РФ: момент взрыва
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
27 июля саперы-водолазы взорвали в реке Оскол на Харьковщине полутонную российскую авиационную бомбу.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Водолазы работали под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Однако все прошло и эта бомба-монстр уже никому не причинит беду», — отметили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 июля саперы-водолазы взорвали в реке Оскол на Харьковщине полутонную российскую авиационную бомбу.".