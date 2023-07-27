На Харьковщине под водой обезвредили полутонную авиабомбу РФ: момент взрыва

27 июля саперы-водолазы взорвали в реке Оскол на Харьковщине полутонную российскую авиационную бомбу.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Водолазы работали под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Однако все прошло и эта бомба-монстр уже никому не причинит беду», — отметили спасатели.