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На Харьковщине под водой обезвредили полутонную авиабомбу РФ: момент взрыва

Общество 16:00   27.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине под водой обезвредили полутонную авиабомбу РФ: момент взрыва Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

27 июля саперы-водолазы взорвали в реке Оскол на Харьковщине полутонную российскую авиационную бомбу.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Водолазы работали под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Однако все прошло и эта бомба-монстр уже никому не причинит беду», — отметили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 16:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 июля саперы-водолазы взорвали в реке Оскол на Харьковщине полутонную российскую авиационную бомбу.".