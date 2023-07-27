РФ разрушила в Ковшаровке 4 подъезда дома – Синегубов с места «прилета»

Ночью враг ударил авиабомбой КАБ-250 рядом с 5-этажным домом в поселке Ковшаровка в Купянском районе. В результате удара полностью разрушены четыре подъезда.

Об этом в эфире нацмарафона с места «прилета» в Ковшаровке сообщил глава ХОВА Олег Сминегубов.

«Сейчас отселены 17 человек. Всем им предоставлены места для временного проживания. Уже завтра будут проведены все экспертные исследования о возможных нарушениях фундаментов несущих конструкций для того, чтобы мы могли или восстанавливать этот дом, или нет. К счастью, детей здесь не было, однако они проживают и в этом населенном пункте, и в этом доме», – отметил Синегубов.

Он также рассказал, что в ближайшее время постараются подключить газо- и водоснабжение к той части дома, которая не пострадала.

«Дальше будем двигаться по восстановлению, поскольку в ближайших жилых домах вылетели все окна, стекла и т.д.», — добавил глава ХОВА.

Напомним, в результате удара погибла женщина 74 лет. Также ранены женщины 71, 81 и 35 лет и 74-летний мужчина.