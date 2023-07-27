Live
  • Чт 27.07.2023
    • Харьков
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.46
    • 🟢

Последствия удара управляемой авиабомбой по Харьковщине: фото прокуратуры

Происшествия 10:30   27.07.2023
Оксана Горун
Последствия удара управляемой авиабомбой по Харьковщине: фото прокуратуры

Ночью армия РФ ударила авиабомбой КАБ-250 по поселку Ковшаровка в Купянском районе. Частично разрушена жилая пятиэтажка.

«27 июля около 00:20 враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Кроме того, повреждены соседние девяти- и пятиэтажные дома. Из-под завалов дома изъяли тело 74-летней мирной жительницы. Получили ранения три женщины 35, 70 и 73 лет и 74-летний мужчина», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Удары по Харьковщине: спасатели вытащили тело погибшей из-под завалов

Прокуроры и полиция на месте зафиксировали последствия действий российских террористов. Досудебное расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия удара КАБ-250 по Ковшаровке на Харьковщине

 

Последствия удара КАБ-250 по Ковшаровке на Харьковщине 7

Последствия удара КАБ-250 по Ковшаровке на Харьковщине 6

Последствия удара КАБ-250 по Ковшаровке на Харьковщине 5

Последствия удара КАБ-250 по Ковшаровке на Харьковщине 3

Последствия удара КАБ-250 по Ковшаровке на Харьковщине 4

Автор: Оксана Горун
Популярно
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
27.07.2023, 09:04
По Харьковщине ночью ударили КАБ-250 и С-300, есть погибшая и раненые — ХОВА
По Харьковщине ночью ударили КАБ-250 и С-300, есть погибшая и раненые — ХОВА
27.07.2023, 08:30
Зачем для укрытий в Харькове закупили лавки, крепящиеся к стенам, объяснил мэр
Зачем для укрытий в Харькове закупили лавки, крепящиеся к стенам, объяснил мэр
27.07.2023, 09:56
Терехов прокомментировал отмену тендеров на уборку и озеленение в Харькове
Терехов прокомментировал отмену тендеров на уборку и озеленение в Харькове
27.07.2023, 09:38
Цветов не будет: горсовет Харькова в один день объявил и отменил тендер — ХАЦ
Цветов не будет: горсовет Харькова в один день объявил и отменил тендер — ХАЦ
26.07.2023, 21:31
Маляр рассказала о действиях врага на Купянском направлении
Маляр рассказала о действиях врага на Купянском направлении
26.07.2023, 15:59

Новости по теме:

10:18
Удары по Харьковщине: спасатели вытащили тело погибшей из-под завалов
08:30
По Харьковщине ночью ударили КАБ-250 и С-300, есть погибшая и раненые — ХОВА
07:17
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
23:07
У Харьковской ОВА кладут гранит вместо асфальта, разбитого ударами РФ (фото)
19:12
Лес и трава горели в Купянском и Чугуевском районах из-за обстрелов (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Последствия удара управляемой авиабомбой по Харьковщине: фото прокуратуры»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 10:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ ударила авиабомбой КАБ-250 по поселку Ковшаровка в Купянском районе. Частично разрушена жилая пятиэтажка".