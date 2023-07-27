Последствия удара управляемой авиабомбой по Харьковщине: фото прокуратуры

Ночью армия РФ ударила авиабомбой КАБ-250 по поселку Ковшаровка в Купянском районе. Частично разрушена жилая пятиэтажка.

«27 июля около 00:20 враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Кроме того, повреждены соседние девяти- и пятиэтажные дома. Из-под завалов дома изъяли тело 74-летней мирной жительницы. Получили ранения три женщины 35, 70 и 73 лет и 74-летний мужчина», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры и полиция на месте зафиксировали последствия действий российских террористов. Досудебное расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны.