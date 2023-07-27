Наслідки удару авіабомбою по Харківщині: фото прокуратури
Вночі армія РФ вдарила авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі. Частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку.
“27 липня близько 00:20 ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп’янського району. Зафіксовано влучання поруч з п’ятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Крім того, пошкоджено сусідні дев’яти- та п’ятиповерхові будинки. З-під завалів будинку дістали тіло 74-річної мирної мешканки. Отримали поранення троє жінок 35, 70 та 73 років і 74-річний чоловік”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Читайте також: Удари по Харківщині: рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів
Прокурори та поліція на місці зафіксували наслідки дій російських терористів. Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Наслідки удару авіабомбою по Харківщині: фото прокуратури»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ вдарила авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі. Частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку".