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Наслідки удару авіабомбою по Харківщині: фото прокуратури

Події 10:30   27.07.2023
Оксана Горун
Наслідки удару авіабомбою по Харківщині: фото прокуратури

Вночі армія РФ вдарила авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі. Частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку.

“27 липня близько 00:20 ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп’янського району. Зафіксовано влучання поруч з п’ятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Крім того, пошкоджено сусідні дев’яти- та п’ятиповерхові будинки. З-під завалів будинку дістали тіло 74-річної мирної мешканки. Отримали поранення троє жінок 35, 70 та 73 років і 74-річний чоловік”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Прокурори та поліція на місці зафіксували наслідки дій російських терористів. Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки удару КАБ-250 по Ковшарівці на Харківщині

 

Наслідки удару КАБ-250 по Ковшарівці на Харківщині 7

Наслідки удару КАБ-250 по Ковшарівці на Харківщині 6

Наслідки удару КАБ-250 по Ковшарівці на Харківщині 5

Наслідки удару КАБ-250 по Ковшарівці на Харківщині 3

Наслідки удару КАБ-250 по Ковшарівці на Харківщині 4

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 10:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ вдарила авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі. Частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку".