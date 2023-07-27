Наслідки удару авіабомбою по Харківщині: фото прокуратури

Вночі армія РФ вдарила авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі. Частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку.

“27 липня близько 00:20 ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп’янського району. Зафіксовано влучання поруч з п’ятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Крім того, пошкоджено сусідні дев’яти- та п’ятиповерхові будинки. З-під завалів будинку дістали тіло 74-річної мирної мешканки. Отримали поранення троє жінок 35, 70 та 73 років і 74-річний чоловік”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори та поліція на місці зафіксували наслідки дій російських терористів. Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни.