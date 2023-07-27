Удари по Харківщині: рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів
У ДСНС повідомили подробиці про наслідки російських ударів по Харківщині минулої доби.
“Ворог завдав авіаційного удару по селищу Ківшарівка. Під обстріли потрапили житлові 9- та 5-поверхівки, а також господарчі споруди. З-під завалів у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки 1948 р.н. Крім того, постраждало ще чотири мешканці будинку. Також рятувальники оперативно ліквідували пожежу на сьомому поверсі житлової 9-поверхівки”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також вночі 27 липня армія РФ била по Великому Бурлуку. Там сталася пожежа. Її оперативно ліквідували, постраждалих не було.
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Протягом доби пожежі через ворожі обстріли виникли на відкритій території у селі Бугаївка Вовчанської громади (горіла суха трава) та у хвойному лісі неподалік Подолів Куп’янського району. Там горіла хвойна підстилка на площі близько 1,5 га. Обидві пожежі ліквідували, обійшлося без жертв та постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 10:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили подробиці про наслідки російських ударів по Харківщині минулої доби".