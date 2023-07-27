Удари по Харківщині: рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів

У ДСНС повідомили подробиці про наслідки російських ударів по Харківщині минулої доби.

“Ворог завдав авіаційного удару по селищу Ківшарівка. Під обстріли потрапили житлові 9- та 5-поверхівки, а також господарчі споруди. З-під завалів у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки 1948 р.н. Крім того, постраждало ще чотири мешканці будинку. Також рятувальники оперативно ліквідували пожежу на сьомому поверсі житлової 9-поверхівки”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також вночі 27 липня армія РФ била по Великому Бурлуку. Там сталася пожежа. Її оперативно ліквідували, постраждалих не було.

Протягом доби пожежі через ворожі обстріли виникли на відкритій території у селі Бугаївка Вовчанської громади (горіла суха трава) та у хвойному лісі неподалік Подолів Куп’янського району. Там горіла хвойна підстилка на площі близько 1,5 га. Обидві пожежі ліквідували, обійшлося без жертв та постраждалих.