Live
  • Чт 27.07.2023
    • Харків
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.46
    • 🟢

Удари по Харківщині: рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів

Події 10:18   27.07.2023
Оксана Горун
Удари по Харківщині: рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів

У ДСНС повідомили подробиці про наслідки російських ударів по Харківщині минулої доби.

“Ворог завдав авіаційного удару по селищу Ківшарівка. Під обстріли потрапили житлові 9- та 5-поверхівки, а також господарчі споруди. З-під завалів у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки 1948 р.н. Крім того, постраждало ще чотири мешканці будинку. Також рятувальники оперативно ліквідували пожежу на сьомому поверсі житлової 9-поверхівки”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нічний удар по Харківщині 27 липня 2023 2

Також вночі 27 липня армія РФ била по Великому Бурлуку. Там сталася пожежа. Її оперативно ліквідували, постраждалих не було.

Читайте також:  На Харківщині вночі вдарили КАБ-250 та С-300, є загибла та поранені — ХОВА

Протягом доби пожежі через ворожі обстріли виникли на відкритій території у селі Бугаївка Вовчанської громади (горіла суха трава) та у хвойному лісі неподалік Подолів Куп’янського району. Там горіла хвойна підстилка на площі близько 1,5 га. Обидві пожежі ліквідували, обійшлося без жертв та постраждалих.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Машовець – про Куп’янський напрямок: “Командування РФ помилилося”
Машовець – про Куп’янський напрямок: “Командування РФ помилилося”
27.07.2023, 09:04
Готував повітряну атаку РФ на Харків: СБУ затримала агента ворожої розвідки
Готував повітряну атаку РФ на Харків: СБУ затримала агента ворожої розвідки
27.07.2023, 10:45
Вирішив прогулятися: зниклу дитину з Хорошевого знайшли військові у Харкові
Вирішив прогулятися: зниклу дитину з Хорошевого знайшли військові у Харкові
27.07.2023, 11:15
Сьогодні 27 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 липня: яке свято та день в історії
27.07.2023, 06:00
Наслідки удару авіабомбою по Харківщині: фото прокуратури
Наслідки удару авіабомбою по Харківщині: фото прокуратури
27.07.2023, 10:30
Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання й озеленення в Харкові
Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання й озеленення в Харкові
27.07.2023, 09:38

Новини за темою:

10:18
Удари по Харківщині: рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів
08:30
По Харківщині вночі вдарили КАБ-250 і С-300, є загибла та поранені – ХОВА
07:17
Нічна атака “Шахедами” та обстріли Харківщини: дані Генштабу
23:07
Біля будівлі ХОВА кладуть граніт замість асфальту, розбитого ударами РФ (фото)
19:12
Ліс і трава горіли на Куп’янщині та Чугуївщині через обстріли (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Удари по Харківщині: рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 10:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили подробиці про наслідки російських ударів по Харківщині минулої доби".