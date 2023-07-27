По Харківщині вночі вдарили КАБ-250 і С-300, є загибла та поранені – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі по Харківщині били керованою авіабомбою та ракетами. Постраждалі – в Куп’янському районі.
“Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп’янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок”, – написав Синєгубов у телеграмі.
За його інформацією, загинула жінка 74 років. Також поранено жінок 71, 81 та 35 років та 74-річного чоловіка.
Читайте також: Нічна атака “Шахедами” та обстріли Харківщини: дані Генштабу
“Також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп’янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа”, – повідомив начальник ХОВА.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «По Харківщині вночі вдарили КАБ-250 і С-300, є загибла та поранені – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у нашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 08:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі по Харківщині били керованою авіабомбою та ракетами. Постраждалі – в Куп’янському районі".