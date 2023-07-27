По Харківщині вночі вдарили КАБ-250 і С-300, є загибла та поранені – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі по Харківщині били керованою авіабомбою та ракетами. Постраждалі – в Куп’янському районі.

“Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп’янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, загинула жінка 74 років. Також поранено жінок 71, 81 та 35 років та 74-річного чоловіка.

“Також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп’янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа”, – повідомив начальник ХОВА.