Нічна атака “Шахедами” та обстріли Харківщини: дані Генштабу

РФ вночі завдала удару “Шахедами” по Україні, повідомили в ранковому зведенні Генштабу. По території Харківської області продовжилися артилерійські та мінометні обстріли.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БПЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Тривала тривога вночі через загрозу атаки “Шахедами” лунала у центральних та частині західних областей України. Моніторингові канали інформували про роботу ППО у центрі та на півдні України, а також високу концентрацію БПЛА над територією Черкаської області. О 3:10 про звуки вибухів повідомила Хмельницька ОВА.

За інформацією чиновників, над регіоном спрацювала ППО. На Харківщині вночі була годинна тривога – з 23:50 до 00:55. Ще раз сирена прозвучала о 05:29, але вже о 05:33 дали відбій. Інформації про “прильоти” з регіонів не надходило. Тим часом ворог продовжував вести обстріли біля кордону та лінії фронту.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Ветеринарне, Охримівка, Стрілеча, Глибоке, Колодязне Харківської області. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Табаївка, Тополі та Подоли Харківської області“, – перерахували в Генштабі ЗСУ.

Загалом за добу армія РФ завдала по Україні 49 ракетних та 37 авіаційних ударів, а також здійснила понад 63 обстріли з РСЗВ. На фронті сталося 28 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два – по його зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, один склад боєприпасів, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів“, – повідомили у ГШ.