33 із 36 ворожих ракет Х-101/Х-555 збили ввечері над Україною – ПС
33 російські крилаті ракети Х-101/Х-555 збили сили ППО над Україною ввечері 26 липня та ще три “Калібри” – під час першої ворожої атаки близько 13:00, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, близько 17:00 супротивник атакував із району Каспійського моря. Було зафіксовано пуски 36 ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
“Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на захід, постійно змінюючи напрямок польоту. По маршруту слідування ракет працювала протиповітряна оборона”, – пишуть Повітряні сили.
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Крім того, близько 19:00 ворожі винищувачі МіГ-31К завдали удару чотирма ракетами Х-47 “Кинджал” у напрямку Хмельницької області. Інформація щодо наслідків уточнюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 22:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "33 російські крилаті ракети Х-101/Х-555 збили сили ППО над Україною ввечері 26 липня та ще три “Калібри” – під час першої ворожої атаки близько 13:00, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.".