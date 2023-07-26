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33 из 36 вражеских ракет Х-101/Х-555 сбили вечером над Украиной — ВС

Происшествия 22:00   26.07.2023
Елена Нагорная
33 из 36 вражеских ракет Х-101/Х-555 сбили вечером над Украиной — ВС

33 российские крылатые ракеты Х-101/Х-555 сбили силы ПВО над Украиной вечером 26 июля и еще три «Калибра» — в ходе первой вражеской атаки около 13:00, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Так, около 17:00 противник атаковал из района Каспийского моря. Были зафиксированы пуски 36 ракет Х-101/Х-555 с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

«Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на запад, постоянно меняя направление полета. По маршруту ракет работала противовоздушная оборона», — пишут Воздушные силы.

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Кроме того, около 19:00 вражеские истребители МиГ-31К нанесли удар четырьмя ракетами Х-47 «Кинжал» в направлении Хмельницкой области. Информация о последствиях уточняется.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 22:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33 российские крылатые ракеты Х-101/Х-555 сбили силы ПВО над Украиной вечером 26 июля и еще три «Калибра» — в ходе первой вражеской атаки около 13:00, сообщают Воздушные силы ВСУ".