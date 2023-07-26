33 из 36 вражеских ракет Х-101/Х-555 сбили вечером над Украиной — ВС
33 российские крылатые ракеты Х-101/Х-555 сбили силы ПВО над Украиной вечером 26 июля и еще три «Калибра» — в ходе первой вражеской атаки около 13:00, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Так, около 17:00 противник атаковал из района Каспийского моря. Были зафиксированы пуски 36 ракет Х-101/Х-555 с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
«Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на запад, постоянно меняя направление полета. По маршруту ракет работала противовоздушная оборона», — пишут Воздушные силы.
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Кроме того, около 19:00 вражеские истребители МиГ-31К нанесли удар четырьмя ракетами Х-47 «Кинжал» в направлении Хмельницкой области. Информация о последствиях уточняется.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 22:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33 российские крылатые ракеты Х-101/Х-555 сбили силы ПВО над Украиной вечером 26 июля и еще три «Калибра» — в ходе первой вражеской атаки около 13:00, сообщают Воздушные силы ВСУ".