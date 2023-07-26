Вечерняя атака: ПВО сбила ракеты над Киевщиной, Харьковщиной и Днепром — ВС

В ходе вражеской атаки по Украине вечером 26 июля силы ПВО сбили крылатые ракеты в Киевской, Харьковской областях и в Днепре.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона.

«Относительно работы ПВО. Да, она велась на разных направлениях. И истребители работали, и зенитные ракетные подразделения. Есть информация о сбитии крылатых ракет и в Киевской области, и в Днепре. Также велась боевая работа на Харьковщине. Есть информация о сбитии», — рассказал Игнат.

Также он напомнил траекторию, по которой двигались российские ракеты.

«Ракеты, которые были пущены с Каспия, сначала залетели с юго-востока, с оккупированных территорий. Далее направлялись на Харьковщину, затем изменили курс к Днепру, из Днепра уже Кропивницкий, Кировоградщина, и дальше двигались в направлении перекрестка Винницкой, Николаевской и Одесской областей. И в направлении Тернопольской и Львовской областей. Во Львовской области развернулись на 180 градусов и, наконец, были направлены в Хмельницкую область, Староконстантинов», — сообщил спикер командования Воздушных сил.

Напомним, в 18:04 Воздушные силы ВСУ призвали харьковчан находиться в укрытиях в связи с возможным ракетным ударом.