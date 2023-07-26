«Существует угроза повторных пусков ракет» — Мельник предупредил харьковчан
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил об угрозе повторных пусков ракет по территории Украины ориентировочно в 17:00.
Об этом он написал в телеграмме.
«Харьковчане, в небе страны-оккупанта замечена массовая активность стратегической авиации. На данный момент зафиксированы пуски ракет в направлении центральных и западных областей», — отметил Мельник.
Он также призвал харьковчан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Около 13:30 объявили масштабную воздушную в большинстве регионах Украины. В воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в центральных, северных и западных регионах. В Харьковской области по состоянию на 14.00 воздушной тревоги объявлено не было.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 14:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил об угрозе повторных пусков ракет по территории Украины ориентировочно в 17:00.".