«Существует угроза повторных пусков ракет» — Мельник предупредил харьковчан

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил об угрозе повторных пусков ракет по территории Украины ориентировочно в 17:00.

Об этом он написал в телеграмме.

«Харьковчане, в небе страны-оккупанта замечена массовая активность стратегической авиации. На данный момент зафиксированы пуски ракет в направлении центральных и западных областей», — отметил Мельник.

Он также призвал харьковчан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Около 13:30 объявили масштабную воздушную в большинстве регионах Украины. В воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в центральных, северных и западных регионах. В Харьковской области по состоянию на 14.00 воздушной тревоги объявлено не было.