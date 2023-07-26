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«Существует угроза повторных пусков ракет» — Мельник предупредил харьковчан

Происшествия 14:04   26.07.2023
Виктория Яковенко
«Существует угроза повторных пусков ракет» — Мельник предупредил харьковчан

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил об угрозе повторных пусков ракет по территории Украины ориентировочно в 17:00.

Об этом он написал в телеграмме.

«Харьковчане, в небе страны-оккупанта замечена массовая активность стратегической авиации. На данный момент зафиксированы пуски ракет в направлении центральных и западных областей», — отметил Мельник.

Он также призвал харьковчан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Около 13:30 объявили масштабную воздушную в большинстве регионах Украины. В воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в центральных, северных и западных регионах. В Харьковской области по состоянию на 14.00 воздушной тревоги объявлено не было.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 14:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил об угрозе повторных пусков ракет по территории Украины ориентировочно в 17:00.".