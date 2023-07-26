«Існує загроза повторних пусків ракет» – Мельник попередив харків’ян

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив про загрозу повторних пусків ракет по території України, орієнтовно о 17:00.

Про це він написав у телеграмі.

«Харків’яни, у небі країни-окупанта помічена масова активність стратегічної авіації. На даний момент, зафіксовані пуски ракет у напрямку центральних та західних областей», – зазначив Мельник.

Він також закликав харків’ян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Близько 13:30 оголосили масштабну повітряну тривогу у більшості регіонах Україні. У повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у центральних, північних та західних регіонах. На Харківщині станом на 14.00 повітряної тривоги оголошено не було.