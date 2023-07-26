«Існує загроза повторних пусків ракет» – Мельник попередив харків’ян
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив про загрозу повторних пусків ракет по території України, орієнтовно о 17:00.
Про це він написав у телеграмі.
«Харків’яни, у небі країни-окупанта помічена масова активність стратегічної авіації. На даний момент, зафіксовані пуски ракет у напрямку центральних та західних областей», – зазначив Мельник.
Він також закликав харків’ян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Близько 13:30 оголосили масштабну повітряну тривогу у більшості регіонах Україні. У повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у центральних, північних та західних регіонах. На Харківщині станом на 14.00 повітряної тривоги оголошено не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 14:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив про загрозу повторних пусків ракет по території України, орієнтовно о 17:00.".