«Харьков — в укрытие!» — Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы ВСУ призывают харьковчан находиться в укрытиях в связи с возможным ракетным ударом.

«Харьков — в укрытие!» — призвали Воздушные силы в публикации в 18:04.

Также харьковчан призвал находиться в укрытиях начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

До этого Воздушные силы сообщали, что воздушная тревога в южных и восточных регионах была объявлена около 17:40 из-за запуска ракет из района Каспийского моря. Также враг запустил скоростные ракеты с севера.

«Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования из акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий!» — писали Воздушные силы.