«Харьков — в укрытие!» — Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ призывают харьковчан находиться в укрытиях в связи с возможным ракетным ударом.
«Харьков — в укрытие!» — призвали Воздушные силы в публикации в 18:04.
Также харьковчан призвал находиться в укрытиях начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
До этого Воздушные силы сообщали, что воздушная тревога в южных и восточных регионах была объявлена около 17:40 из-за запуска ракет из района Каспийского моря. Также враг запустил скоростные ракеты с севера.
«Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования из акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий!» — писали Воздушные силы.
Читайте также: «Существует угроза повторных пусков ракет» — Мельник предупредил харьковчан
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Харьков — в укрытие!» — Воздушные силы ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 18:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ призывают харьковчан находиться в укрытиях в связи с возможным ракетным ударом.".