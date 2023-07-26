“Харків – в укриття!” – Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ закликають харків’ян перебувати в укриттях через можливий ракетний удар.

“Харків – в укриття!” – закликали Повітряні сили у публікації о 18:04.

Також харків’ян закликав перебувати в укриттях начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

До цього Повітряні сили повідомляли, що повітряна тривога у південних та східних регіонах була оголошена близько 17:40 через запуск ракет з району Каспійського моря. Також ворог запустив швидкісні ракети із півночі.

“Не виключені пуски крилатих ракет морського та наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій!” – писали Повітряні сили.