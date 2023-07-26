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Вечірня атака: ППО збила ракети над Київщиною, Харківщиною та Дніпром – Ігнат

Події 19:59   26.07.2023
Олена Нагорна
Вечірня атака: ППО збила ракети над Київщиною, Харківщиною та Дніпром – Ігнат

Під час ворожої атаки по Україні ввечері 26 липня сили ППО збили крилаті ракети у Київській та Харківській областях, а також у Дніпрі.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в етері національного телемарафону.

«Щодо роботи ППО. Так, вона велася на різних напрямках. І винищувачі працювали, і зенітні ракетні підрозділи. Є інформація про збиття крилатих ракет і на Київщині, і у Дніпрі. Також велась бойова робота на Харківщині. Є інформація про збиття», – розповів Ігнат.

Також він нагадав траєкторію, за якою рухалися російські ракети.

«Ракети, які були пущені з Каспію, спершу залетіли з південного сходу, з окупованих територій. Далі прямували на Харківщину, потім змінили курс до Дніпра, з Дніпра уже Кропивницький, Кіровоградщина, і далі рухалися в напрямку перехрестя Вінницької, Миколаївської та Одеської областей. І в напрямку Тернопільщини та Львівщини. У Львівській області розвернулися на 180 градусів і, зрештою, були скеровані у Хмельницьку область, Старокостянтинів», – повідомив речник командування Повітряних сил.

Нагадаємо, о 18:04 Повітряні сили ЗСУ закликали харків’ян перебувати в укриттях через можливий ракетний удар.

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Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час ворожої атаки по Україні ввечері 26 липня сили ППО збили крилаті ракети у Київській та Харківській областях, а також у Дніпрі.".