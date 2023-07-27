Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
РФ ночью нанесла удар «Шахедами» по Украине, сообщили в утренней сводке Генштаба. По территории Харьковской области продолжились артиллерийские и минометные обстрелы.
«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в Генштабе ВСУ.
Длительная тревога ночью из-за угрозы атаки «Шахедами» звучала в центральных и части западных областей Украины. Мониторинговые каналы информировали о работе ПВО в центре и на юге Украины, а также высокой концентрации БПЛА над территорией Черкасской области. В 3:10 о звуках взрывов сообщила Хмельницкая ОВА.
По информации чиновников, над регионом сработала ПВО. На Харьковщине ночью была часовая тревога — с 23:50 до 00:55. Еще раз сирена прозвучала в 05:29, но уже в 05:33 дали отбой. Информации о «прилетах» из регионов не поступало. Тем временем враг продолжал вести обстрелы у границы и линии фронта.
«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Ветеринарное, Охримовка, Стрелечья, Глубокое, Колодезное Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Западное, Фиголовка, Табаевка, Тополи и Подолы», — перечислили в Генштабе ВСУ.
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В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине 49 ракетных и 37 авиационных ударов, а также совершила более 63 обстрелов из РСЗО. На фронте произошло 28 боевых столкновений.
«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два – по его зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, один склад боеприпасов, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских оккупантов», — сообщили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 07:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ ночью нанесла удар «Шахедами» по Украине, сообщили в утренней сводке Генштаба. По территории Харьковской области продолжились артиллерийские и минометные обстрелы".