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По Харьковщине ночью ударили КАБ-250 и С-300, есть погибшая и раненые — ХОВА

Происшествия 08:30   27.07.2023
Оксана Горун
По Харьковщине ночью ударили КАБ-250 и С-300, есть погибшая и раненые — ХОВА Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью по Харьковщине били управляемой авиабомбой и ракетами. Пострадавшие — в Купянском районе.

«Минувшей ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний девятиэтажный дом», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, погибла женщина 74 лет. Также ранены женщины 71, 81 и 35 лет и 74-летний мужчина.

Последствия удара КАБ по Харьковщине 27 июля 2023 2
Фото: telegram Олега Синегубова

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Последствия удара КАБ по Харьковщине 27 июля 2023 3
Фото: telegram Олега Синегубова

«Также ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание в пгт Великий Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар», — сообщил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 08:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью по Харьковщине били управляемой авиабомбой и ракетами. Пострадавшие — в Купянском районе".