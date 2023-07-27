По Харьковщине ночью ударили КАБ-250 и С-300, есть погибшая и раненые — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью по Харьковщине били управляемой авиабомбой и ракетами. Пострадавшие — в Купянском районе.

«Минувшей ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний девятиэтажный дом», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, погибла женщина 74 лет. Также ранены женщины 71, 81 и 35 лет и 74-летний мужчина.

«Также ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание в пгт Великий Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар», — сообщил начальник ХОВА.