Удары по Харьковщине: спасатели вытащили тело погибшей из-под завалов
В ГСЧС сообщили подробности о последствиях российских ударов по Харьковщине за минувшие сутки.
«Враг нанес авиационный удар по поселку Ковшаровка. Под обстрелы попали жилые 9- и 5-этажи, а также хозяйственные постройки. Из-под завалов в квартире на первом этаже пятиэтажного дома спасатели изъяли тело погибшей женщины 1948 г.р. Кроме того, пострадали еще четыре жителя дома. Также спасатели оперативно ликвидировали пожар на седьмом этаже жилой 9-этажки», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также ночью 27 июля армия РФ била по Великому Бурлуку. Там случился пожар. Его оперативно ликвидировали, пострадавших не было.
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В течение суток пожары из-за вражеских обстрелов возникли на открытой территории в селе Бугаевка Волчанской громады (горела сухая трава) и в хвойном лесу неподалеку от Подолов Купянского района. Там горела хвойная подстилка на площади около 1,5 га. Оба пожара ликвидировали, обошлось без жертв и пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 10:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили подробности о последствиях российских ударов по Харьковщине за минувшие сутки".