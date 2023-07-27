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РФ зруйнувала в Ківшарівці 4 під’їзди будинку – Синєгубов з місця «прильоту»

Події 11:57   27.07.2023
Вікторія Яковенко
РФ зруйнувала в Ківшарівці 4 під’їзди будинку – Синєгубов з місця «прильоту»

Вночі ворог вдарив авіабомбою КАБ-250 поруч 5-поверховим будинком в селищі Ківшарівка в Куп’янському районі. Внаслідок удару повністю зруйновані чотири під’їзди.

Про це в етері нацмарафону з місця «прильоту» в Ківшарівці повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі відселено 17 людей. Всім їм надано місця для тимчасового проживання. Вже завтра будуть проведені всі експертні дослідження щодо можливих порушень фундаментів несучих конструкцій для того, щоб ми мали змогу або відновлювати цей будинок, або ні. На щастя, дітей тут не було, однак вони проживають і в цьому населеному пункті, і в цьому будинку», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що найближчим часом намагатимуться підключити газо- та водопостачання до тієї частини будинку, яка не постраждала.

«Далі будемо рухатися щодо відновлення, оскільки у прилеглих житлових будинках повилітали всі вікна, шибки тощо», – додав голова ХОВА.

Нагадаємо, наслідок удару загинула жінка 74 років. Також поранено жінок 71, 81 та 35 років та 74-річного чоловіка.

Читайте також: Наслідки удару авіабомбою по Харківщині: фото прокуратури

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 11:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі ворог вдарив авіабомбою КАБ-250 поруч 5-поверховим будинком в селищі Ківшарівка в Куп’янському районі. Внаслідок удару повністю зруйновані чотири під’їзди.".