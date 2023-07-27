На Харківщині під водою знешкодили півтонну російську авіабомбу: момент вибуху
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
27 липня сапери-водолази підірвали у річці Оскіл на Харківщині півтонну російську авіаційну бомбу.
Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Водолази працювали під постійною загрозою ворожих обстрілів. Проте все минулось і ця бомба-монстр вже нікому не спричинить лиха», – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 липня сапери-водолази підірвали у річці Оскіл на Харківщині півтонну російську авіаційну бомбу.".