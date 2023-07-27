На Харківщині під водою знешкодили півтонну російську авіабомбу: момент вибуху

27 липня сапери-водолази підірвали у річці Оскіл на Харківщині півтонну російську авіаційну бомбу.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Водолази працювали під постійною загрозою ворожих обстрілів. Проте все минулось і ця бомба-монстр вже нікому не спричинить лиха», – зазначили рятувальники.