У Харкові горів будинок, який торік зруйнували росіяни (фото)

Рятувальники загасили пожежу у двоповерховому будинку на майдані Небесної Сотні, який минулого року зруйнувала армія РФ.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 15:27, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«По прибуттю було встановлено, що у зруйнованій будівлі горіло сміття та залишки будівельних конструкцій на площі 30 кв.м. Займання ліквідовано о 16:17», – зазначили в ДСНС.

Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.