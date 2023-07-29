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У Харкові горів будинок, який торік зруйнували росіяни (фото)

Події 17:37   29.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові горів будинок, який торік зруйнували росіяни (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Рятувальники загасили пожежу у двоповерховому будинку на майдані Небесної Сотні, який минулого року зруйнувала армія РФ.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 15:27, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«По прибуттю було встановлено, що у зруйнованій будівлі горіло сміття та залишки будівельних конструкцій на площі 30 кв.м. Займання ліквідовано о 16:17», – зазначили в ДСНС.

Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники загасили пожежу у двоповерховому будинку на майдані Небесної Сотні, який минулого року зруйнувала армія РФ.".