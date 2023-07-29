У Харкові горів будинок, який торік зруйнували росіяни (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Рятувальники загасили пожежу у двоповерховому будинку на майдані Небесної Сотні, який минулого року зруйнувала армія РФ.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 15:27, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«По прибуттю було встановлено, що у зруйнованій будівлі горіло сміття та залишки будівельних конструкцій на площі 30 кв.м. Займання ліквідовано о 16:17», – зазначили в ДСНС.
Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 17:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники загасили пожежу у двоповерховому будинку на майдані Небесної Сотні, який минулого року зруйнувала армія РФ.".