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Два человека утонули за неделю на Харьковщине, среди них – подросток

Общество 13:50   31.07.2023
Виктория Яковенко
Два человека утонули за неделю на Харьковщине, среди них – подросток

В Песочинской громаде на озере возле санатория «Роща» 27 июля утонул мужчина 1977 года рождения. Кроме этого, 24 июля из водоема в Изюме достали тело погибшей 14-летней девочки.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

По его словам, погибший мужчина купался в запрещенном месте.

«14-летняя девушка пошла купаться на реку Северский Донец в городе Изюме. 24 июля туда выехали коммунальщики-водолазы для обследования дна этого водоема и обнаружили тело погибшей девушки», — добавил Василенко.

Всего с начала года на водных объектах области обнаружили тела 46 погибших, в том числе 2 детей, рассказали в ГСЧС.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 13:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Песочинской громаде на озере возле санатория «Роща» 27 июля утонул мужчина 1977 года рождения. Кроме этого, 24 июля из водоема в Изюме достали тело погибшей 14-летней девочки.".