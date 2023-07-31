Два человека утонули за неделю на Харьковщине, среди них – подросток

В Песочинской громаде на озере возле санатория «Роща» 27 июля утонул мужчина 1977 года рождения. Кроме этого, 24 июля из водоема в Изюме достали тело погибшей 14-летней девочки.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

По его словам, погибший мужчина купался в запрещенном месте.

«14-летняя девушка пошла купаться на реку Северский Донец в городе Изюме. 24 июля туда выехали коммунальщики-водолазы для обследования дна этого водоема и обнаружили тело погибшей девушки», — добавил Василенко.

Всего с начала года на водных объектах области обнаружили тела 46 погибших, в том числе 2 детей, рассказали в ГСЧС.