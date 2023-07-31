Двоє людей потонули за тиждень на Харківщині, серед них – підліток

У Пісочинській громаді на озері біля санаторію «Роща» 27 липня потонув чоловік 1977 року народження. Крім цього, 24 липня з водойми в Ізюмі дістали тіло загиблої 14-річної дівчинки.

Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

За його словами загиблий чоловік купався в забороненому місці.

«14-річна дівчина пішла купатися на річку Сіверський Донець у місті Ізюмі. 24 липня туди виїхали комунальники-водолази для обстеження дна цієї водойми та виявили тіло загиблої дівчини», – додав Василенко.

Загалом з початку року на водних об’єктах області виявили тіла 46 загиблих, в тому числі 2 дітей, розповіли в ДСНС.