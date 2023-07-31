Live
  • Пн 31.07.2023
    • Харків
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Двоє людей потонули за тиждень на Харківщині, серед них – підліток

Суспільство 13:50   31.07.2023
Вікторія Яковенко
Двоє людей потонули за тиждень на Харківщині, серед них – підліток

У Пісочинській громаді на озері біля санаторію «Роща» 27 липня потонув чоловік 1977 року народження. Крім цього, 24 липня з водойми в Ізюмі дістали тіло загиблої 14-річної дівчинки.

Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

За його словами загиблий чоловік купався в забороненому місці.

«14-річна дівчина пішла купатися на річку Сіверський Донець у місті Ізюмі. 24 липня туди виїхали комунальники-водолази для обстеження дна цієї водойми та виявили тіло загиблої дівчини», – додав Василенко.

Загалом з початку року на водних об’єктах області виявили тіла 46 загиблих, в тому числі 2 дітей, розповіли в ДСНС.

Читайте також: Не подужала сильну течію. Поліція розповіла, як потонула дівчина на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Активісти вимагають демонтувати пам’ятник Ломоносову в Харкові
Активісти вимагають демонтувати пам’ятник Ломоносову в Харкові
31.07.2023, 12:53
ДСНС показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото, відео)
ДСНС показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото, відео)
31.07.2023, 07:54
Сьогодні 31 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 липня: яке свято та день в історії
31.07.2023, 06:00
Зірвав спробу ворога атакувати: боєць з Харківщини знищив російський танк
Зірвав спробу ворога атакувати: боєць з Харківщини знищив російський танк
31.07.2023, 13:25
РФ з гелікоптерів обстріляла село на Золочівщині: загинули свійські тварини
РФ з гелікоптерів обстріляла село на Золочівщині: загинули свійські тварини
31.07.2023, 12:20
14-річна дівчинка потонула на Харківщині – ДСНС (фото, відео)
14-річна дівчинка потонула на Харківщині – ДСНС (фото, відео)
24.07.2023, 13:35

Новини за темою:

13:25
Зірвав спробу ворога атакувати: боєць з Харківщини знищив російський танк
12:20
РФ з гелікоптерів обстріляла село на Золочівщині: загинули свійські тварини
12:04
Армія РФ вдарили по двох селах на Харківщині: пошкоджено приватний будинок
11:45
В Балаклії на бригаду «швидкої» напав п’яний чоловік: постраждав лікар
07:54
ДСНС показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото, відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Двоє людей потонули за тиждень на Харківщині, серед них – підліток»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 13:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Пісочинській громаді на озері біля санаторію «Роща» 27 липня потонув чоловік 1977 року народження. Крім цього, 24 липня з водойми в Ізюмі дістали тіло загиблої 14-річної дівчинки.".