От удара БпЛА по спорткомплексу в Харькове ранен 63-летний мужчина — Синегубов
63-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в результате ударов «Шахедами» по спорткомплексу в Шевченковском районе Харькова в ночь на 1 августа, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, на территории спорткомплекса зафиксированы три «прилета». Двухэтажное здание повреждено.
Также зафиксировано попадание в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе. Разрушены два этажа, произошел пожар. Без пострадавших.
Фото: Олег Синегубов
Как сообщали в облпрокуратуре, БпЛА «Шахед» по Харькову россияне запустили около полуночи 1 августа с территории Белгородской области. Один из дронов разрушил трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе Харькова — спасатели тушили масштабный пожар. Еще три попадания были зафиксированы на территории спортивного объекта в Шевченковском районе — там пострадал мужчина, пожара не было.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 08:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "63-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в результате ударов «Шахедами» по спорткомплексу в Шевченковском районе Харькова в ночь на 1 августа, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".