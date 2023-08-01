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От удара БпЛА по спорткомплексу в Харькове ранен 63-летний мужчина — Синегубов

Происшествия 08:45   01.08.2023
Елена Нагорная
От удара БпЛА по спорткомплексу в Харькове ранен 63-летний мужчина — Синегубов

63-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в результате ударов «Шахедами» по спорткомплексу в Шевченковском районе Харькова в ночь на 1 августа, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, на территории спорткомплекса зафиксированы три «прилета». Двухэтажное здание повреждено.

Также зафиксировано попадание в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе. Разрушены два этажа, произошел пожар. Без пострадавших.


Фото: Олег Синегубов

Как сообщали в облпрокуратуре, БпЛА «Шахед» по Харькову россияне запустили около полуночи 1 августа с территории Белгородской области. Один из дронов разрушил трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе Харькова — спасатели тушили масштабный пожар. Еще три попадания были зафиксированы на территории спортивного объекта в Шевченковском районе — там пострадал мужчина, пожара не было.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 08:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "63-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в результате ударов «Шахедами» по спорткомплексу в Шевченковском районе Харькова в ночь на 1 августа, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".