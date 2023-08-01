От удара БпЛА по спорткомплексу в Харькове ранен 63-летний мужчина — Синегубов

63-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в результате ударов «Шахедами» по спорткомплексу в Шевченковском районе Харькова в ночь на 1 августа, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, на территории спорткомплекса зафиксированы три «прилета». Двухэтажное здание повреждено.

Также зафиксировано попадание в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе. Разрушены два этажа, произошел пожар. Без пострадавших.



Фото: Олег Синегубов

Как сообщали в облпрокуратуре, БпЛА «Шахед» по Харькову россияне запустили около полуночи 1 августа с территории Белгородской области. Один из дронов разрушил трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе Харькова — спасатели тушили масштабный пожар. Еще три попадания были зафиксированы на территории спортивного объекта в Шевченковском районе — там пострадал мужчина, пожара не было.