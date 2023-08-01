Внаслідок удару по спорткомплексу поранено 63-річного чоловіка – Синєгубов

63-річний чоловік отримав поранення та був ушпиталений внаслідок ударів “Шахедами” по спорткомплексу в Шевченківському районі Харкова в ніч проти 1 серпня, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, на території спорткомплексу зафіксовано три “прильоти”. Двоповерхова будівля пошкоджена.

Також зафіксовано влучання у триповерхову будівлю навчального закладу у Салтівському районі. Зруйновано два поверхи, сталася пожежа. Без постраждалих.



Фото: Олег Синєгубов

Як повідомляли в облпрокуратурі, БпЛА «Шахед» у Харкові росіяни запустили близько опівночі 1 серпня з території Бєлгородської області. Один із дронів зруйнував триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі — рятувальники гасили масштабну пожежу. Ще три влучання були зафіксовані на території спортивного об’єкта у Шевченківському районі — там постраждав чоловік, пожежі не було.