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Внаслідок удару по спорткомплексу поранено 63-річного чоловіка – Синєгубов

Події 08:45   01.08.2023
Олена Нагорна
Внаслідок удару по спорткомплексу поранено 63-річного чоловіка – Синєгубов

63-річний чоловік отримав поранення та був ушпиталений внаслідок ударів “Шахедами” по спорткомплексу в Шевченківському районі Харкова в ніч проти 1 серпня, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, на території спорткомплексу зафіксовано три “прильоти”. Двоповерхова будівля пошкоджена.

Також зафіксовано влучання у триповерхову будівлю навчального закладу у Салтівському районі. Зруйновано два поверхи, сталася пожежа. Без постраждалих.


Фото: Олег Синєгубов

Як повідомляли в облпрокуратурі, БпЛА «Шахед» у Харкові росіяни запустили близько опівночі 1 серпня з території Бєлгородської області. Один із дронів зруйнував триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі — рятувальники гасили масштабну пожежу. Ще три влучання були зафіксовані на території спортивного об’єкта у Шевченківському районі — там постраждав чоловік, пожежі не було.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 08:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "63-річний чоловік отримав поранення та був ушпиталений внаслідок ударів “Шахедами” по спорткомплексу в Шевченківському районі Харкова в ніч проти 1 серпня, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.".