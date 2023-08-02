НМТ: в Харьковской области по результатам двух сессий – 245 двухсотбальников
Фото: ХОВА
16 выпускников с Харьковщины сдали дополнительную сессию национального мультипредметного теста на 200 баллов.
Всего в дополнительной сессии НМТ приняли участие 608 абитуриентов, сообщили в ХОВА.
«По результатам дополнительного тестирования имеем 16 двухсотбальников. Это 9 выпускников города Харькова, 3 – из Первомайского, а также по одному из Краснограда, Мерефы, Старого Мерчика и Высокого. Даже в условиях войны наши выпускники смогли хорошо подготовиться и на отлично сдать тестирование», — рассказала заместитель главы ХОВА Вита Ковальская.
Напомним, максимальные 200 баллов в основной сессии НМТ получили 229 участников из Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 выпускников с Харьковщины сдали дополнительную сессию национального мультипредметного теста на 200 баллов.".