НМТ: в Харьковской области по результатам двух сессий – 245 двухсотбальников

16 выпускников с Харьковщины сдали дополнительную сессию национального мультипредметного теста на 200 баллов.

Всего в дополнительной сессии НМТ приняли участие 608 абитуриентов, сообщили в ХОВА.

«По результатам дополнительного тестирования имеем 16 двухсотбальников. Это 9 выпускников города Харькова, 3 – из Первомайского, а также по одному из Краснограда, Мерефы, Старого Мерчика и Высокого. Даже в условиях войны наши выпускники смогли хорошо подготовиться и на отлично сдать тестирование», — рассказала заместитель главы ХОВА Вита Ковальская.

Напомним, максимальные 200 баллов в основной сессии НМТ получили 229 участников из Харьковской области.